Sal Da Vinci sul tributo del Maradona: “Emozione grandissima”, poi la battuta tra Champions e Eurovision

Nella giornata di ieri, al ‘Diego Armando Maradona’, prima del match, si è esibito Sal Da Vinci. Il cantante partenopeo ha fatto gioire il suo pubblico intonando la canzone vincitrice di Sanremo 2026, ‘Per sempre sì’. Il suo amore per la città e per il club azzurro non è mai stato nascosto e, per questo motivo, il Napoli ha deciso di omaggiarlo in questa maniera, facendo un regalo a lui e ai tifosi.

Sal Da Vinci racconta l’esperienza al Maradona, poi la scelta tra Champions e Eurovision

Questa sera è andato in scena Sanremo Top, dove si è parlato delle classifiche delle 30 canzoni in gara dopo una settimana dalla fine del festival. Non è mancata, ovviamente, la presenza del vincitore, Sal Da Vinci, che ha dimostrato – ancora una volta – l’affetto per Napoli e per il Napoli: