Lo Stadio Diego Armando Maradona è pronto a ospitare l’anticipo della 28esima giornata di Serie A tra Napoli e Torino. I partenopei vogliono vincere ancora per rendere più saldo il posizionamento in classifica, i granata puntano ad allontanarsi dalle zone basse e bissare il successo sulla Lazio. Ecco le scelte del tecnico Antonio Conte.

Napoli-Torino, Conte sceglie Vergara e Santos a supporto di Hojlund

Ancora diverse assenze per Antonio Conte, che dovrà far a meno ancora di diversi big che presto dovrebbero tornare. In difesa spazio ai soliti Juan Jesus e Buongiorno, mentre Olivera scalza Beukema. Sulle fasce Politano e Spinazzola, mentre in mezzo l’inedita coppia Elmas-Gilmour. In avanti Vergara e Alisson Santos a supporto di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; J.Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, A. Santos; Hojlund.