Napoli-Torino, Conte nel pre-partita: “Ecco quanti minuti hanno Anguissa e De Bruyne”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match tra Napoli e Torino. Le parole del tecnico.
Napoli-Torino, Conte: “Vedremo quanto e se avremo bisogno di loro, sono a disposizione”
Rientri.
“E’ la prima settimana che si allenano con noi sia Frank sia Kevin. Fare delle valutazioni diventa difficile. Ci sarebbe servito fare un’amichevole come per il rientro di Lukaku ma questa settimana è stato impossibile. Se li ho portati in panchina significa che sono a disposizione, vedremo se e quanto ne avremo bisogno“.
Partite da qui alla fine.
“Sono tutte importanti, da qui in avanti scriveremo il futuro dell’anno prossimo e quale competizione europea giocheremo. Stasera sarà importante, come lo sarà con Lecce e Cagliari. Dobbiamo pensare partita per partita”.
Tre mancini in difesa.
“Sono scelte tecniche, vedo chi sta meglio. Juan Jesus ha già giocato in quella posizione”.