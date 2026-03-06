Napoli-Torino, Conte nel pre-partita: “Ecco quanti minuti hanno Anguissa e De Bruyne”

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match tra Napoli e Torino. Le parole del tecnico.

Rientri.

“E’ la prima settimana che si allenano con noi sia Frank sia Kevin. Fare delle valutazioni diventa difficile. Ci sarebbe servito fare un’amichevole come per il rientro di Lukaku ma questa settimana è stato impossibile. Se li ho portati in panchina significa che sono a disposizione, vedremo se e quanto ne avremo bisogno“.