Napoli-Torino, Conte nel pre-partita: “Ecco quanti minuti hanno Anguissa e De Bruyne”

di

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita del match tra Napoli e Torino. Le parole del tecnico.

Napoli-Torino, Conte: “Vedremo quanto e se avremo bisogno di loro, sono a disposizione”

Rientri.

“E’ la prima settimana che si allenano con noi sia Frank sia Kevin. Fare delle valutazioni diventa difficile. Ci sarebbe servito fare un’amichevole come per il rientro di Lukaku ma questa settimana è stato impossibile. Se li ho portati in panchina significa che sono a disposizione, vedremo se e quanto ne avremo bisogno“.

Partite da qui alla fine.

“Sono tutte importanti, da qui in avanti scriveremo il futuro dell’anno prossimo e quale competizione europea giocheremo. Stasera sarà importante, come lo sarà con Lecce e Cagliari. Dobbiamo pensare partita per partita”.

Tre mancini in difesa.

“Sono scelte tecniche, vedo chi sta meglio. Juan Jesus ha già giocato in quella posizione”.

