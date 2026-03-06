De Bruyne e Lukaku, scelta a sorpresa: la notizia preoccupa il Napoli

Il Napoli deve fare i conti con una notizia che rischia di complicare i piani di Antonio Conte. Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku dovrebbero essere convocati dalla nazionale belga per le prossime amichevoli. Entrambi i giocatori stanno tornando in forma dopo mesi di stop e il Napoli sperava di poterli seguire da vicino per evitare rischi.

De Bruyne e Lukaku verso la convocazione col Belgio

La notizia è stata riportata dall’edizione odierna de “Il Mattino“. Il ct del Belgio Rudi Garcia avebbe intenzione di convocare Lukaku e De Bruyne per le prossime due amichevoli contro Stati Unitie e Messico. Un ritorno iche significa impegni extra per i due fuoriclasse fiamminghi. Sebbene Romelu Lukaku abbia già giocato qualche minuto da subentrato, la sua condizione non è ancora ottimale. Discorso molto diverso per il talento ex Manchester City che non è ancora sceso in campo dopo l’infortunio, ottenendo la prima convocazione proprio nel match di questa sera contro il Torino.

L’attenzione del Napoli resta altissima, con la testa proiettata a questo finale di stagione cercando di recuperare il prima possibile tutti gli indisponibili.