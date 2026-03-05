“Manna è già in contatto con agenti”: mercato Napoli, pronto il colpo dalla Premier

Il Napoli si prepara ad affrontare la fase finale della stagione. Gli azzurri puntano ovviamente a rientrare tra le prime quattro della classifica, posto che l’Inter è ormai in piena fuga per la vittoria dello Scudetto. Il traffico per un piazzamento Champions è davvero ampio, ecco perchè c’è la necessità di non perdere punti per strada, già la partita contro il Torino sarà cruciale in tal senso.

Il club, al tempo stesso, sta lavorando sul mercato per anticipare i tempi in vista della sessione estiva. Uno dei nomi sui quali si è poggiata l’attenzione del club azzurro è quello di Joao Gomes, centrocampista del Wolverhampton che si è ben messo mostra anche in questa stagione.

I numeri parlano chiaro: centrocampista classe 2001 con ben 28 presenze in Premier League, 25 delle quali partendo dal primo minuto, con un gol all’attivo e 2 assist tra EFL Cup ed FA Cup.

Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato proprio di questa trattativa attraverso il proprio canale YouTube: “Il Napoli è interessato a Joao Gomes del Wolverhampton! C’è però da capire poi come collocarlo nello scacchiere, perché il Napoli in quel ruolo ha già sia Lobotka che Gilmour. Più probabile quindi che il Napoli cerchi un vice-Anguissa, anche se Joao Gomes non è quel tipo di giocatore”.

Ed ancora, Schira prosegue: “È molto forte e poi al ds Manna piace parecchio! Il Napoli lo segue già da parecchio tempo e ha già incontrato gli agenti e gli intermediari. Il club azzurro sta lavorando concretamente su questa pista”.