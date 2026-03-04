Napoli, la Curva B alza la voce: iniziativa contro il Torino!

Il tema ‘Maradona’ è sempre presente in casa Napoli, specialmente in questa stagione. In molte occasioni ci si è lamentati di uno stadio spento, non più come un tempo o anche solo un anno fa. A prendere sulle spalle la situazione è la Curva B che, attraverso un messaggio, ha lanciato un’iniziativa in vista della sfida contro il Torino.

Napoli-Torino, la Curva B chiede la spinta del pubblico: l’iniziativa

La Curva B, storica oramai del club azzurro, ha lanciato un appello per la partita di venerdì sera al ‘Maradona’. I tifosi ora sono chiamati a rispondere presente:

“Dimostra sempre l’amore per i tuoi colori e l’amata maglia. Ad ogni partita al Maradona, quando inizia il nostro inno ‘Napoli è della gente’, innalza la sciarpa ed accompagniamo il Napoli alla vittoria! Vivi la Curva B…tienila in movimento!”

Con questa iniziativa, dunque, si mira a rendere lo stadio più partecipe, con l’intento di aiutare la squadra di Antonio Conte a raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League.