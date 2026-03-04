Napoli, che guaio per Conte: doppio forfait contro il Torino

Il Napoli si prepara al delicato match contro il Torino. La squadra granata, dopo aver vinto contro la Lazio, vuole proseguire il trend positivo sotto la guida del neo allenatore Roberto D’Aversa e il Napoli sarà un test importate per capire quali possono essere i risvolti futuri della stagione. Dal canto proprio, il Napoli dopo aver vinto contro il Verona non può permettersi passi falsi all’interno della lotta Champions.

Napoli, doppio forfait per Conte

Stando a quanto riportato da Sky Sport, non arrivano buone notizie per l’allenatore degli azzurri dall’infermeria. Stan Lobotka non riuscirà a smaltire il fastidio muscolare che l’ha colpito nelle ultime ore, di conseguenza salterà la sfida contro il Torino di D’Aversa.

Anche lato Scott McTominay non ci sono notizie incoraggianti: l’infiammazione al tendine non è passata, anche per lui servirà più tempo per rientrare a disposizione di Conte e dunque la sua presenza contro il Torino è di fatto da escludere.