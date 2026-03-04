Mercato Napoli, la rivelazione che conferma tutto: Manna tenterà il colpo in Premier League

La stagione è ancora lunga, mancano ancora diverse partite ed il Napoli è pienamente impegnato all’interno della corsa Champions League. Sono diverse le squadre che ad oggi ambiscono a rientrare nei primi quattro posti della classifica, sarà una lunga battaglia da qui al termine del campionato. Per gli azzurri, poi, resta il caldo il tema degli infortuni ed alcuni calciatori che rientreranno nei prossimi giorni (vedi Anguissa e De Bruyne) e che potrebbero aiutare la squadra di Antonio Conte nel rush finale.

Napoli, l’idea di mercato porta in Premier League

Al netto di questo, il club continua a lavorare sul futuro e sulla possibilità di rinforzare la squadra a disposizione di Conte. L’allenatore ha lasciato intendere che resterà sulla panchina azzurra, il che potrebbe aiutare anche le operazioni da fare nel corso della prossima sessione estiva.

Giovanni Manna sta già sondando diversi nomi, uno di questi porta in Premier League: stando a quanto riferito da Niccolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, il direttore sportivo avrebbe messo gli occhi su Joao Gomes del Wolverhampton.

Mercato Napoli, chi Joao Gomes?

Centrocampista classe 2001, Joao Gomes ha attirato l’attenzione di diversi club importanti in giro per l’Europa: c’è il Napoli, come detto, ma anche il Manchester United starebbe pensando di tentare l’assalto nel corso della prossima finestra di mercato.

Centrocampista brasiliano con grande qualità, Joao Gomes è diventato uno dei punti fermi del Wolverhampton in questa stagione: ben 28 presenze in Premier League, 25 delle quali partendo dal primo minuto, con un gol all’attivo e 2 assist tra EFL Cup ed FA Cup.

Il Napoli starebbe puntando su di lui proprio per dare a Conte una soluzione alternativa a centrocampo, un altro giocatore in grado di gestire il gioco con qualità e quantità.