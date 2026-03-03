Napoli, l’agente alimenta i dubbi sul rinnovo: “Vedremo cosa fare”

Nella giornata odierna Marco Sommella, agente di Pasquale Mazzocchi, è intervenuto a Radio Kiss Kiss dove ha avuto modo di discutere vari temi riguardanti l’esterno del Napoli. Tra questi, spiccano le parole del procuratore riguardo alcuni retroscena del mercato di gennaio e soprattutto il rinnovo di contratto del laterale napoletano.

Napoli, rinnovo di Mazzocchi in vista? L’agente chiarisce

Ascoltato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Sommella ha precisato la situazione riguardo un potenziale rinnovo di contratto di Mazzocchi, di cui è agente, sottolineando come il calciatore a gennaio abbia spinto per rimanere a Napoli:

“Se è fatta per il rinnovo di Mazzocchi? Pasquale deve stare tranquillo, ha scelto di restare a Napoli a gennaio. Parliamo di un ragazzo napoletano, cresciuto con determinati valori e principi per cui non poteva lasciare la nave in corsa. Pasquale aveva tante richieste in Italia ed all’estero, ma ha scelto di sposare la causa Napoli aiutando la squadra come accaduto domenica per cercare di portare in porto la nave in questa tempesta.”

Il contratto dell’esterno azzurro scadrà nel 2027; al momento non si hanno conferme su un possibile rinnovo, ma il procuratore rimane sereno, esaltando inoltre le qualità emotive del calciatore: