Verso Napoli-Torino, come sta Anguissa? Le ultime sul rientro

Dopo la vittoria conquistata all’ultimo minuto contro il Verona, per il Napoli si prepara la sfida contro il Torino allo Stadio Diego Armando Maradona. Gli azzurri vogliono proseguire la striscia positiva nel tentativo di stringere ancora di più la possibilità di finire tra le prime quattro e guadagnare il piazzamento Champions al termine della stagione.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbe novità importanti sulle condizioni di Frank Zambo Anguissa, ormai fermo ai box da diverse settimane. La sua convocazione si avvicina, così come quella di Kevin De Bruyne.

Per entrambi, infatti, il rientro sembra ormai imminente, notizia che fa contento Antonio Conte che anche dopo la sfida contro il Verona ha chiarito l’importanza di riavere a disposizione diversi di quei calciatori che sono stati fermi ai box fino a questo momento.

Ma nella fattispecie, come sta Anguissa? Come detto, secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, ci sarebbero grosse probabilità di vederlo convocato in vista del match in programma contro il Torino.

“Zambo Anguissa è invece prossimo al rientro, era già tornato per il Verona, ma si è scelto di procedere con cautela. Contro il Torino il camerunese dovrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte”.