Napoli, i dubbi sul rientro di De Bruyne: ecco cosa condizionerà tutto

Il rientro di Kevin De Bruyne è uno dei nodi cruciali in casa Napoli. Il calciatore belga è fermo ai box da tanto tempo ma il suo ritorno in campo è previsto a breve. Lo staff medico sta lavorando proprio per questo ma restano delle condizioni necessarie che dovranno essere rispettate.

Napoli, cosa manca per il rientro di De Bruyne?

Stando a quanto riportato da Il Mattino, per il Napoli sarà importante capire quando De Bruyne sarà al passo con il resto dei compagni. Al netto di quello che è il suo rientro e l’allenamento in gruppo con il resto dei compagni, l’ex Manchester City dovrà tornare in piena con il resta della squadra.

Un aspetto non da poco, considerando che Kevin è fermo da mesi e che per mettersi ‘in pari’ con la squadra servirà un lavoro assiduo e costante.