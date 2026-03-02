Napoli, che notizia per Conte! Arrivano le ultime su Kevin De Bruyne

Il Napoli si prepara all’importante sfida di campionato contro il Torino. Dopo la vittoria conquistata nei minuti finali contro il Verona, Antonio Conte vuole continuare il trend positivo, magari sfruttando l’appoggio dello Stadio Diego Armando Maradona per portare a casa il risultato.

Napoli, le ultime su De Bruyne

Ci sono novità importanti anche per quanto riguarda Kevin De Bruyne, fermo ai box ormai da diverso tempo. Stando a quanto riportato da Sky Sport, infatti, il giocatore belga ha svolto per intero le ultime sedute di allenamento con il gruppo.

Una notizia davvero incoraggiante per Antonio Conte, visto che De Bruyne è tornato a Napoli da diversi giorni ma si è subito messo a disposizione dell’allenatore, mostrando grande attaccamento alla maglia e voglia di mettersi a disposizione.

De Bruyne convocato contro il Torino?

Servirà comunque tempo, va detto, per vederlo in campo nella maniera incisiva e decisiva con la quale si è espresso nel corso della prima parte di stagione. De Bruyne vuole mettersi a disposizione, e proprio per questo sarà pronto per quanto Conte lo chiamerà in causa.

Difficile vederlo in campo già contro il Torino, anche perchè i minuti nelle gambe sono probabilmente pochissimo: la convocazione, però, potrebbe essere un segnale davvero incoraggiante in vista del prossimo futuro.