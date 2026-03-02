Mercato Napoli, ritorno di fiamma per un vecchio obiettivo: occhi sulla Turchia

La stagione di calcio è entrata nel vivo. La Serie A si avvia verso la fase finale, con l’Inter saldamente in testa al campionato ma con la corsa Champions ancora incerta e che vede tante squadre coinvolte, tra cui proprio il Napoli di Antonio Conte. Il club nel frattempo guarda al futuro, compresa quella che sarà la sessione estiva di calciomercato.

Mercato Napoli, c’è un ritorno di fiamma

Secondo quanto riportato dal giornalista turco ed esperto di mercato Ferhat Kiziltas, il Napoli avrebbe ancora nel mirino Baris Alper Yilmaz, attaccante del Galatasaray sceso in campo anche ultimamente contro la Juventus nella gara di ritorno dei play off di Champions League.

Il Napoli – riporta il giornalista – lo avrebbe messo nel mirino già la scorsa estate, starebbe monitorando la situazione e vorrebbe anticipare la concorrenza di altri club come Inter Juventus. Yilmaz è uno dei nomi che potrebbe diventare centrale per il prossimo mercato del Napoli.