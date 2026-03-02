“Bisognava farlo prima!”: frecciata in diretta a Conte dopo Verona-Napoli

Negli ultimi giorni il Napoli ha festeggiato la vittoria contro il Verona, arrivata nei minuti finali con la rete di Romelu Lukaku decisivo proprio allo scadere del tempo di recupero. Un successo che ha permesso al Napoli di muovere la classifica, approfittando anche del pareggio di ieri tra Roma e Juventus all’interno della lotta Scudetto.

C’è chi, però, ha anche criticato il fatto che il Napoli sia arrivato alla vittoria soltanto nel finale contro una squadra come il Verona che ha dimostrato troppo poco sul campo. Tra le critiche anche la gestione di Lukaku che, secondo alcuni, meritava più spazio negli ultimi tempo.

Tra questi anche Nassim Mendil, ex calciatore, che ha parlato ai microfoni di Radio Marte: “Verona-Napoli? Ho visto un Napoli giocare a specchio contro una squadra priva di idee e personalità come il Verona. Il Verona non faceva due passaggi di fila, i loro tifosi li hanno fischiati. Il Napoli ha sbloccato la gara subito, poi s’è assestato ed ha dato segnali negativi.

La partita bisognava chiuderla prima, soprattutto contro una squadra che ha fatto 8 sconfitte e 3 pareggi nelle ultime 11. Il Napoli doveva continuare ad attaccare dopo il gol di Hojlund, sarebbe arrivato il secondo e forse anche il terzo. I giocatori del Napoli forse pensavano di poter vincere facilmente forse”.