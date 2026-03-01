Lukaku segna, poi il caos al Bentegodi: arriva la ‘denuncia’ dell’accaduto

Non solo la partita, ma anche ciò che è accaduto sugli spalti. Durante Verona-Napoli allo stadio Bentegodi, l’ingresso di Romelu Lukaku è stato accompagnato da ululati e cori di discriminazione. Dopo il gol del 2-1 al 96′, la tensione si è spostata in tribuna stampa, dove alcuni giornalisti napoletani hanno denunciato aggressioni verbali da parte di tifosi presenti.

Cori e ululati contro Lukaku

Il clima si è acceso durante il match tra Verona e Napoli. All’ingresso in campo di Romelu Lukaku, parte del pubblico ha intonato cori e ululati. Un comportamento che ha suscitato indignazione tra i presenti.

Il centravanti belga è stato poi decisivo. Il suo gol al 96esimo ha chiuso la gara, ma ha anche aumentato la tensione sugli spalti. Episodi simili continuano a emergere in Serie A, nonostante le campagne contro il razzismo e le sanzioni previste dal regolamento.

Tensione in tribuna stampa dopo il gol

La situazione si sarebbe quindi aggravata dopo la rete decisiva del Napoli. Secondo quanto riferito, alcuni giornalisti partenopei avrebbero subito aggressioni verbali in tribuna stampa.

Marangio, ad esempio, a ‘Radio Tutto Napoli’ ha dichiarato:

“Nessun giornalista ha esultato, io ho alzato il pugno per un attimo e mi sono ritrovato faccia a faccia con un tifoso del Verona che mi insultava”.

Parole che descrivono un clima pesante e un quadro che va oltre il risultato sportivo. Il calcio resta passione e competizione. Senza rispetto, però, perde il suo valore. Episodi del genere meritano attenzione e risposte chiare, per tutelare chi scende in campo e chi racconta le partite.