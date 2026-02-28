Verona-Napoli, Conte preoccupato nel primo tempo: cambi nell’intervallo?

Il Napoli ha sbloccato la sfida contro il Verona con Rasmus Hojlund, che è tornato al gol dopo tre partite a secco tra campionato e Coppa Italia. Un approccio alla gara straordinario, dato che il gol è arrivato a soli due giri d’orologio dal fischio d’inizio di Andrea Colombo. Poi, però, i ritmi sono un po’ calati.

Conte sprona la squadra e striglia i difensori

Antonio Conte ha esultato per la rete del suo attaccante, ma subito dopo ha spronato i suoi a fare di più: “Dai oh, dai eh”, è arrivato forte e chiaro dalla panchina. Tuttavia, la squadra ha continuato ad attaccare senza troppo successo. L’allenatore proverà ad intervenire nell’intervallo per evitare brutte sorprese nella ripresa.

Il Verona non ha avuto grandi occasioni, ma quando ha recuperato il pallone si è reso pericoloso. Per questo, il tecnico azzurro ha avvertito più volte i suoi difensori: “Stategli più vicino”, con riferimento alla coppia d’attacco rossoblù formata da Sarr e Bowie.