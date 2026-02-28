Home ->

Verona-Napoli, Conte conferma Alisson Santos: le formazioni ufficiali

Il Napoli fa visita al Verona al Bentegodi, l’obiettivo degli uomini di Conte è quello di vincere per rimanere aggrappati alla corsa Champions. Gli azzurri cercano nuovamente i 3 punti che mancano ormai da due gare, mentre gli scaligeri sono a caccia di una scintilla in grado di poter riaccendere la corsa salvezza, contro i campioni d’Italia in carica.

Napoli, le scelte di Conte a Verona

Il Napoli si ripresenta co il 3-4-2-1, la prima sorpresa è tra i pali, questa volta torna titolare Meret, protetto dal terzetto composto da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus. In mediana confermati Elmas e Lobotka, mentre sulle corsie laterali agiranno Spinazzola e Politano. Davanti nuovamente dall’inizio Alisson Santos insieme a Vergara, a sostegno dell’unica punta Hojlund.

Il Verona risponde con il 3-5-2. A difendere i pali Montipò, difesa formata da Bella-Kotchap, Nelsson ed Edmundsson. A centrocampo Bradaric e Oyegoke presidiano le fasce, mentre Akpa Akpro, Gagliardini e Harroui completano la linea mediana. Davanti la coppia Bowie-Sarr.

