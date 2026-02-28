Verona-Napoli, Conte avverte tutti prima della partita: “Mettetevelo in testa”

Il Napoli torna in campo con un solo obiettivo in testa: la vittoria. Antonio Conte ha fatto le sue scelte per la sfida contro il Verona e le ha raccontate ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Conte avverte su Anguissa: “Deve riprendere autostima e sicurezza”

Antonio Conte ha detto la sua sul momento del Napoli e sul finale di stagione:

“Quello che nell’ultimo periodo non è mai mancato è l’atteggiamento, e anche in questa partita dovrà essere quello giusto. Come dico ai ragazzi, mancano poche partite e in queste dodici dovremo scrivere il nostro futuro per l’anno prossimo.”

La scelta sugli esterni e la panchina per Mazzocchi e Gutierrez:

“Ho cambiato i due quinti perché comunque prima della partita con l’Atalanta, secondo me, Mazzocchi e Gutierrez stavano molto meglio fisicamente rispetto Spina e Matteo. C’è stata una settimana di lavoro, ora li ho visti bene e li ho schierati.”

L’allenatore azzurro avverte tutti sulle prossime scelte: