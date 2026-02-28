Giovane dopo Verona-Napoli: “Sono troppo felice per l’assist!”

Giovane ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del suo Napoli contro la sua ex squadra, l’Hellas Verona, gol portato a termine con un suo assist.

“Troppo felice per l’assist”.

“ Sono troppo felice per l’assist . Una partita difficile, sapevamo che era importante vincere, ora pensiamo già alla prossima”.

Importante aiutare la squadra.

“Ovviamente voglio il gol, ma se posso aiutare la squadra anche con un assist va bene e sono felice così”.

I fischi.

“Sono felice di essere tornato a Verona. Sono stati solo mesi ma mi sono trovato molto bene. Attraverso il Verona sono andato al Napoli, quindi gli sono grato“.