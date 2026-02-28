Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Brutta vicenda in Verona-Napoli: è successo dopo il gol di Lukaku!

di
Il tecnico del Napoli Antonio Conte in panchina

Un brutto episodio, assolutamente da condannare, quello che è accaduto allo stadio Bentegodi di Verona. Durante il match tra Hellas Verona e Napoli, sono partiti dagli spalti tantissimi cori e ululati razzisti ai danni di Romelu Lukaku, in particolar modo proprio contro il gol di quest’ultimo del definitivo 2-1.

Lukaku vittima di razzismo: insulti dal pubblico del Bentegodi

Episodio da condannare quello che ha avuto come protagonista Romelu Lukaku, che ha subito insulti, odio e ululati tutti riconducibili al razzismo. Atteggiamenti da stigmatizzare, condannare e che bisogna cercare di arginare.

Tantissimi ululati e urla quelli provenienti dagli spalti, sia al suo subentro e soprattutto dopo il gol. Il calciatore ha risposto sul campo, ma questi atteggiamenti non si dovrebbero vedere sul campo da calcio e, più in generale, in nessun luogo

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie