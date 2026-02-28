Brutta vicenda in Verona-Napoli: è successo dopo il gol di Lukaku!

Un brutto episodio, assolutamente da condannare, quello che è accaduto allo stadio Bentegodi di Verona. Durante il match tra Hellas Verona e Napoli, sono partiti dagli spalti tantissimi cori e ululati razzisti ai danni di Romelu Lukaku, in particolar modo proprio contro il gol di quest’ultimo del definitivo 2-1.

Lukaku vittima di razzismo: insulti dal pubblico del Bentegodi

Episodio da condannare quello che ha avuto come protagonista Romelu Lukaku, che ha subito insulti, odio e ululati tutti riconducibili al razzismo. Atteggiamenti da stigmatizzare, condannare e che bisogna cercare di arginare.

Tantissimi ululati e urla quelli provenienti dagli spalti, sia al suo subentro e soprattutto dopo il gol. Il calciatore ha risposto sul campo, ma questi atteggiamenti non si dovrebbero vedere sul campo da calcio e, più in generale, in nessun luogo