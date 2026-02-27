Home ->

Verona-Napoli, finalmente ci siamo: pronto il ritorno in campo tanto atteso

Meret esulta con Conte e con la squadra

Secondo quanto riportato da La Repubblica, per la prossima trasferta contro il Verona, Antonio Conte sta valutando una possibile novità anche in porta. Dopo il pareggio contro la Roma e la sconfitta di Bergamo, in cui ha adottato la doppia titolarità Milinkovic-Savic, l’allenatore del Napoli potrebbe optare per un ritorno di Meret tra i pali al Bentegodi, regalando cosi al portiere italiano una nuova occasione di mettersi in mostra.

Alternanza dei portieri: la strategia di Conte

L’alternanza tra Meret e Milinkovic-Savic sembra essere una scelta studiata da Conte per bilanciare motivazione, continuità e gestione fisica. Dopo le ultime partite in cui il titolare tra i pali è stato il serbo, l’allenatore pare che per la trasferta di Verona voglia affidare la difesa dei pali ad Alex Meret.

Alex Meret, portiere del Napoli, si riscalda prima dell’inizio del match di Serie A 2025/26.

Il numero uno azzurro, in questa stagione ha saltato parecchie partite per infortunio, e al Bentegodi avrà la possibilità di dimostrare ancora una volta il suo valore. Milinkovic, dal canto suo, continuerà ad essere una risorsa importante in determinate partite, confermando l’attenzione di Conte alla gestione equilibrata della rosa.

Il ritorno di Meret tra i pali arriva in un momento cruciale per la corsa Champions del Napoli. Al Bentegodi la squadra dovrà affrontare ogni minuto con concentrazione e determinazione, consapevole che ogni punto può fare la differenza in classifica.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
