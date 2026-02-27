Napoli, non c’è pace per Anguissa: salta anche il Verona!

Il Napoli non riesce a ritrovare Frank Zambo Anguissa, almeno per il momento. Il centrocampista camerunese è fuori da diverso tempo, ma negli ultimi giorni era tornato ad allenarsi in gruppo. Uno dei perni centrali degli azzurri lotta da tempo con un problema alla schiena che non lo lascia tranquillo. I patti erano chiari: 5 giorni senza dolori e sarebbe tornato. Antonio Conte, però, ha preso una decisione contro il Verona.

Conte non vuole rischiare: Anguissa resterà a casa

Come affermato da Francesco Modugno a SkySport, Anguissa non ci sarà per la sfida contro il Verona, in programma domani alle ore 18:00. È ai box da novembre, quando nel ritiro della Nazionale aveva riportato una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra, poi si è aggiunta la schiena.

Il centrocampista, in settimana, ha partecipato all’amichevole contro il Giugliano, dando anche buoni segnali. Il suo rientro, però, slitta di nuovo, con il Napoli che dovrà fare a meno – ancora una volta – del classe ’95.