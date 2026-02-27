Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, diramate date e orari fino alla 30esima giornata: doppia sfida di venerdì!

di
Conte, allenatore Napoli, concentrato in panchina

Nella giornata odierna la Lega Serie A ha annunciato date e orari ufficiali dal 28esimo al 30esimo turno di campionato. In tali giornate, il Napoli scenderà in campo ben due volte di venerdì per affrontare Torino e Cagliari.

Napoli, ufficiali date e orari fino alla 30esima giornata

Ufficializzate in giornata dalla Lega Serie A le date e gli orari fino alla 30esima giornata, dove il Napoli si troverà di fronte a una serie di gare tutto sommato più abbordabili sulla carta: prima due gare entrambe al Maradona contro Torino (di venerdì) e poi Lecce, in seguito la trasferta di Cagliari sempre di venerdì.

Ecco date e orari fino alla 30esima giornata:

  • Napoli-Torino si giocherà venerdì 6 marzo alle ore 20:45
  • Napoli-Lecce si giocherà sabato 14 marzo alle ore 18:00
  • Cagliari-Napoli si giocherà venerdì 20 marzo alle ore 18:30

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie