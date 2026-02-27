Napoli, diramate date e orari fino alla 30esima giornata: doppia sfida di venerdì!

Nella giornata odierna la Lega Serie A ha annunciato date e orari ufficiali dal 28esimo al 30esimo turno di campionato. In tali giornate, il Napoli scenderà in campo ben due volte di venerdì per affrontare Torino e Cagliari.
Napoli, ufficiali date e orari fino alla 30esima giornata
Ufficializzate in giornata dalla Lega Serie A le date e gli orari fino alla 30esima giornata, dove il Napoli si troverà di fronte a una serie di gare tutto sommato più abbordabili sulla carta: prima due gare entrambe al Maradona contro Torino (di venerdì) e poi Lecce, in seguito la trasferta di Cagliari sempre di venerdì.
Ecco date e orari fino alla 30esima giornata:
- Napoli-Torino si giocherà venerdì 6 marzo alle ore 20:45
- Napoli-Lecce si giocherà sabato 14 marzo alle ore 18:00
- Cagliari-Napoli si giocherà venerdì 20 marzo alle ore 18:30