Infortunio McTominay, ci sarà contro il Verona? Spunta l’indiscrezione

Antonio Conte lavora per preparare al meglio la prossima sfida tra il suo Napoli ed il Verona. Gli azzurri devono prontamente lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l’Atalanta ed al tempo stesso c’è la necessità di recuperare giocatori che sono stati in infermeria nell’ultimo periodo.

Napoli, le ultime sul recupero di McTominay

Uno degli azzurri che Conte spera di avere a disposizione nel breve periodo è Scott McTominay, uno dei leader della compagine partenopea. Il giocatore scozzese è out da diverse settimane, per il Napoli ha un valore importante sotto il punto di vista mentale e tattico ed il suo recupero rappresenta un aspetto importante sotto diversi punti di vista.

L’ex Manchester United ci sarà per la sfida contro il Verona? Il Napoli stava lavorando proprio per averlo nuovamente a disposizione in occasione del match con l’Hellas, ma le ultime indiscrezioni non lanciano segnali favorevoli sotto questo punto di vista come spiegato oggi da Il Mattino.

Infortunio McTominay, spunta l’indiscrezione