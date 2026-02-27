Infortunio McTominay, ci sarà contro il Verona? Spunta l’indiscrezione

Antonio Conte lavora per preparare al meglio la prossima sfida tra il suo Napoli ed il Verona. Gli azzurri devono prontamente lasciarsi alle spalle la sconfitta contro l’Atalanta ed al tempo stesso c’è la necessità di recuperare giocatori che sono stati in infermeria nell’ultimo periodo.
Napoli, le ultime sul recupero di McTominay
Uno degli azzurri che Conte spera di avere a disposizione nel breve periodo è Scott McTominay, uno dei leader della compagine partenopea. Il giocatore scozzese è out da diverse settimane, per il Napoli ha un valore importante sotto il punto di vista mentale e tattico ed il suo recupero rappresenta un aspetto importante sotto diversi punti di vista.
L’ex Manchester United ci sarà per la sfida contro il Verona? Il Napoli stava lavorando proprio per averlo nuovamente a disposizione in occasione del match con l’Hellas, ma le ultime indiscrezioni non lanciano segnali favorevoli sotto questo punto di vista come spiegato oggi da Il Mattino.
Infortunio McTominay, spunta l’indiscrezione
“Con Mc Tominay che ancora ieri, lo ha ammesso lui stesso a Conte, a spiegare che «non vuole forzare neppure questa volta». A tormentarlo è il tendine della coscia, una rarità per uno che ricorda gli eroi di Scozia. Il male del britannico ha origini antiche”, scrive l’edizione odierna.
Ed ancora, si legge sulle colonne de Il Mattino: “Tutto cominciò in estate, quando ha iniziato ad accusare un dolore forte nella parte anteriore. Fatto sta che da allora ha cominciato a convivere con questo problema. Ora il timore che l’infiammazione possa tramutarsi in altro spinge tutti allo stop”.