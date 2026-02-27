“Andrà in panchina!”: Conte pensa all’esclusione in vista di Verona-Napoli

Il Napoli si prepara alla sfida di sabato 28 febbraio contro il Verona in programma alle 18. Un match cruciale per Antonio Conte che spera di potersi lasciare alle spalle la sconfitta contro l’Atalanta e mettere nuovamente fieno in cascina, puntando al recupero di alcuni dei calciatori ad oggi ancora fermi ai box per infortunio.

Uno dei temi di queste ore è la presenza di Alisson Santos nel match contro il Verona. Il brasiliano non dovrebbe essere titolare con gli scaligeri, stando a quanto riportato oggi da Tuttosport.

“Il brasiliano ex Sporting è l’ultima delle scoperte partenopee e ha fatto bella mostra di sé nelle due gare in cui Conte ha deciso di gettarlo nella mischia. Contro il Como in Coppa Italia ha giocato l’ultima mezz’ora e ha pure realizzato uno dei dei rigori al termine dei quali gli azzurri sono stati eliminati. Ma la partita della sua esplosione c’è stata contro la Roma”, scrive oggi Tuttosport.

Ed ancora, l’edizione di oggi di Tuttosport approfondisce il tema: “I giallorossi erano andati in vantaggio e poi si erano portati sull’1-2, ma il brasiliano ha raddrizzato le sorti del match entrando a 20 minuti dal termine e segnando il gol del pareggio all’80’ a quella che è la terza miglior difesa d’Europa”.

“A Bergamo la sua prima da titolare, ha sofferto un po’ e domani quasi certamente tornerà in panchina. Con lui anche l’ex di giornata, Giovane, mentre Vergara dovrebbe essere confermato titolare: per lui sarebbe la decima gara consecutiva nel giro di appena 40 giorni”.