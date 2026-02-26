Napoli, tempi record per De Bruyne: cambia nuovamente la data del ritorno

La stagione del Napoli è stata senza alcun dubbio segnata dalla grande quantità degli infortuni. Su tutti, ovviamente, quello di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse che tutti i tifosi azzurri avrebbero voluto ammirare sempre più da vicino al Maradona. Spunta una nuova data per il tuo ritorno in campo: torna già con il Torino?
Recupero De Bruyne, bruciate le tappe: le ultime
Da Castel Volturno arrivano ottime notizie in merito al recupero di Kevin De Bruyne. Il campione belga, appena tornato dal Belgio, sta svolgendo il consueto percorso di recupero che lo porterà a tornare in campo nel mese di marzo: possibile sorpresa sulla data.
Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, l’ex Manchester City potrebbe tornare addirittura nella gara contro il Torino prevista per il primo weekend di marzo. Il suo recupero procede a gonfie vele: tifosi sono pronti a riabbracciarlo nella gara del Maradona.