Napoli, come sta McTominay? Arrivano brutte notizie per Conte

Il Napoli si prepara alla prossima sfida contro il Verona, match che a questo punto diventa davvero fondamentale per gli azzurri. La corsa Champions si sta facendo sempre più affollata, ed è per questo che Conte dovrà lavorare per avere i suoi giocatori pronti a qualsiasi evenienza.

Napoli, le ultime su McTominay

Si, anche perchè con l’emergenza infortuni a cui è andato incontro il Napoli, Conte già da tempo sta chiedendo sforzi ai propri giocatori. L’allenatore sperava nel recupero di Scott McTominay, ma non arrivano buone notizie in tal senso come raccontato oggi da Il Mattino.