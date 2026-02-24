Caos arbitri, il Napoli ha deciso: succederà il 23 marzo

Sono settimane che ormai in Italia ci si ritrova a commentare qualche errore arbitrale di troppo. E l’ultima sfida tra Atalanta e Napoli è solo la ciliegina sulla torta. Motivo per il quale, come riportato da la Repubblica, il prossimo 23 marzo è in programma un incontro per chiarire alcuni punti chiave. Il Napoli si presenterà con tre linee guida sul piatto.

La società proverà a spingere: ecco quali punti vorrà proporre

Una situazione che non fa bene al calcio italiano. Una gestione degli arbitri e VAR che non è più accettabile e che ha spinto i piani alti della Federazione a indurre un incontro in Lega tra arbitri, allenatori e capitani delle squadre, in cui ognuno potrà dire la sua.

Il Napoli è intenzionato a spingersi proponendo tre punti diversi: l’introduzione dal VAR a chiamata; azzerare i vincoli del protocollo, in modo tale da rendere il VAR utilizzabile per qualsiasi episodio; infine, si dirà favorevole al passaggio degli arbitri sotto la tutela della Lega. L’incontro ci sarà, ma nel frattempo dalla Lega arriva la richiesta di “abbassare i toni” ai club di Serie A.