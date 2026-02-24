Atalanta-Napoli, bufera su Chiffi: cosa può decidere Rocchi

La direzione di Atalanta-Napoli continua a far discutere. Dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, emergono dettagli sul possibile provvedimento nei confronti di Daniele Chiffi. Secondo quanto riportato, il designatore Gianluca Rocchi non avrebbe gradito la gestione di alcuni episodi chiave della gara. L’ipotesi è quella di un turno di stop, con un eventuale ritorno in Serie B prima di rivederlo in Serie A.

Chiffi verso un turno di stop

Il nome al centro delle valutazioni è ancora quello di Daniele Chiffim dopo la sua direzione, parecchio discussa, di Atalanta-Napoli.

Secondo il quotidiano, l’arbitro andrebbe verso uno stop temporaneo. Una scelta che rientra nella normale gestione tecnica del designatore, chiamato a valutare prestazioni ed episodi. Dopo di che, il direttore di gara potrebbe fare già ritorno in una gara di Serie B.

Il giudizio di Rocchi sulla gara

Il punto centrale riguarda la gestione complessiva del match. Non soltanto i due episodi più discussi, ma l’andamento generale della partita.

Rocchi non solo non avrebbe gradito la gestione dei due episodi clou, ma ha avuto da ridire anche su tutto il match. Ora spetta proprio a lui stabilire tempi e modalità di un eventuale stop.