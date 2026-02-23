“Vergogna!”: il Napoli così è diventato una ‘vittima’! Avete sentito le parole durissime?

L’errore arbitrale di Chiffi in Atalanta-Napoli ha sancito molte polemiche e, oltre la forte presa di posizione del club tramite Manna prima e De Laurentiis poi, anche noti giornalisti e celebri tifosi del Napoli, hanno preso posizione criticando duramente la direzione arbitrale della partita di Bergamo e non solo. Tra questi anche Diego Maradona JR, che a Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso il suo disappunto.

Le sue parole

Il figlio del “Pibe de Oro” ci è andato giù pesante, spendendo parole durissime nei confronti dei vertici arbitrali e del calcio italiano:

È una cosa schifosa, non vogliono che il Napoli arrivi tra le prime 4! Faccio davvero fatica a commentare, è l’ennesima vergogna di un campionato nefasto, falsato e con poco altro da dire ora…”

Una presa di posizione dura, che si unisce come già detto, ad una serie di polemiche ed attacchi dagli appassionati del Napoli, che fanno dunque trasparire un forte senso di amarezza verso le scelte della classe arbitrale nei confronti dei partenopei. Ora il Napoli è atteso dalla trasferta contro il Verona, nella quale è più che mai costretto a ripartire, vista sopratutto la forte concorrenza.