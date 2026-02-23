Napoli, (ri)scoppia la polemica dopo l’Atalanta: parole durissime in diretta!

Il Napoli porta ancora su di sé le scorie della sconfitta arrivata in trasferta contro l’Atalanta. Questa sera, in diretta su ‘Televomero’, ne ha parlato anche Pierpaolo Marino e ci è andato giù pesante. Di seguito le sue parole.

Napoli, Marino ci va giù pesante in diretta dopo l’Atalanta

Pierpaolo Marino è intervenuto ai microfoni di ‘Televomero’ nella trasmissione ‘Il Bello del Calcio’ e ha dichiarato:

“Non è facile parlare in poche parole, la scheda dà degli spunti importanti. Manna ha fatto bene ad andare a parlare, ma imbarazzante è troppo poco come oggettivo. La parola è scandaloso e vergognoso, si fa bene ad usare la parola scandalo“.

E poi ha aggiunto: