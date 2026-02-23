Contatto Hojlund – Hien, Chiffi scagionato: i vertici arbitrali confermano!

Continuano le numerose polemiche a seguito del contatto tra Hojlund e Hien nel corso del primo tempo in Atalanta-Napoli. Il contatto tra i due non è passato inosservato, alzando un polverone che ha visto sfuriare anche Giovanni Manna. I vertici arbitrali, intanto, avrebbero confermato che la decisione non è stata presa da Daniele Chiffi.

Decisione dell’assistente: l’annuncio

Come affermato da Valter De Maggio a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, sarebbe arrivata dai vertici arbitrali la conferma l’indicazione sull’azione contestata è partita dall’assistente. Daniele Chiffi, arbitro del match, si è fidato del guardialinee.

Secondo il giornalista, si tratta di un episodio gravissimo. Nel suo mirino ci è finito anche Gianluca Rocchi: