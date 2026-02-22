Rigore revocato ad Hojlund, arriva la bordata: “Napoli unico club che sta zitto”

Nulla da fare per i ragazzi di Antonio Conte, usciti sconfitti da Bergamo dopo il vantaggio iniziale di Beukema. La rimonta atalantina però non è frutto anche di alcune scelte arbitrali non tanto condivise dalla panchina azzurra, sia per il rigore prima assegnato dall’arbitro e poi revocato dal VAR a Hojlund dopo il contatto di gioco con Hien, che per il gol annullato a Gutierrez per presunto fallo sempre con protagonista il danese e lo svedese. Una scelta che ha fatto infuriare anche Enrico Varriale.

Arrivano i primi commenti: le parole dure del giornalista

Due decisioni molto dubbie, che non fanno altro che alimentare ulteriormente quanto sta accadendo nelle ultime settimane in Serie A, con scelte arbitrali altamente discutibili.

E questa volta a sfogarsi è stato Enrico Varriale tramite il proprio profilo X, con parole molto dure in merito a quanto successo. Di seguito le sue parole: