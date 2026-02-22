Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli, pessima notizia: il ko odierno è stato decisivo!

di
Antonio Conte con espressione delusa durante la partita del Napoli

La Roma continua la rincorsa Champions battendo la Cremonese con un netto 3-0, e aumenta il distacco sulle inseguitrici, portandosi a +4 sulla Juve quinta. La vittoria dei giallorossi è anche una cattiva notizia per il Napoli, che si vede agganciato dalla squadra di Gasperini al terzo posto, facendo risultare ancor più pesante la sconfitta di oggi contro l’Atalanta.

La situazione in classifica

La vittoria della Roma, insieme alla vittoria dell’Atalanta e la conseguente sconfitta del Napoli, hanno creato una vera e propria bagarre Champions: l’Inter va in fuga a +10 sul Milan, con i rossoneri che a loro volta si trovano a quattro lunghezze di vantaggio su Napoli e Roma, appaiate a quota 50.

Rasmus Hojlund in campo contro il Como
Rasmus Hojlund alla guida dell’attacco del Napoli nel match contro il Como

Più dietro a quota 46 c’è la Juve, a solo un punto di vantaggio su Atalanta e Como, che sono lì e stuzzicano le 3 squadre indiziate per andare in Champions. La prossima giornata vedrà sfidarsi Roma e Juventus, e il Napoli andrà a Verona e avrà l’occasione per allungare su almeno una delle rivali Champions e consolidare un posto tra le prime 4.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
Gestione cookie