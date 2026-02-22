Napoli, pessima notizia: il ko odierno è stato decisivo!

La Roma continua la rincorsa Champions battendo la Cremonese con un netto 3-0, e aumenta il distacco sulle inseguitrici, portandosi a +4 sulla Juve quinta. La vittoria dei giallorossi è anche una cattiva notizia per il Napoli, che si vede agganciato dalla squadra di Gasperini al terzo posto, facendo risultare ancor più pesante la sconfitta di oggi contro l’Atalanta.

La situazione in classifica

La vittoria della Roma, insieme alla vittoria dell’Atalanta e la conseguente sconfitta del Napoli, hanno creato una vera e propria bagarre Champions: l’Inter va in fuga a +10 sul Milan, con i rossoneri che a loro volta si trovano a quattro lunghezze di vantaggio su Napoli e Roma, appaiate a quota 50.

Più dietro a quota 46 c’è la Juve, a solo un punto di vantaggio su Atalanta e Como, che sono lì e stuzzicano le 3 squadre indiziate per andare in Champions. La prossima giornata vedrà sfidarsi Roma e Juventus, e il Napoli andrà a Verona e avrà l’occasione per allungare su almeno una delle rivali Champions e consolidare un posto tra le prime 4.