Napoli, arriva la reazione di ADL: la mossa del presidente dopo le polemiche arbitrali

Il pomeriggio del Napoli, oltre che dalla sconfitta rimediata per 2-1 dall’Atalanta, è stata segnata dall’episodio Hojlund-Hien, che ha mandato su tutte le furie il Napoli, accusando la classe arbitrale e ritenendola come maggiore responsabile della sconfitta dei partenopei. Oltre al ds Manna che nell’immediato post-partita ha espresso rabbia e delusione, anche Aurelio De Laurentiis, come riporta Carlo Alvino, ha fatto sentire la sua voce nei confronti dei verticali del calcio italiano.

La mossa di ADL

Nell’immediato post-partita, il presidente del Napoli ha immediatamente chiamato i vertici del calcio italiano, esprimendo attraverso un contatto diretto, il suo forte disappunto per quanto sta accadendo. Inoltre il presidente del Napoli avrà un incontro, sempre con i referenti arbitrali, nelle sedi ufficiali per rimarcare il suo disappunto ed alzerà ancor di più la voce.

I tifosi, che invocavano a gran voce l’intervento della società in merito agli ultimi episodi arbitrali, trovano una risposta sia da parte del direttore Manna, che ai microfoni di Dazn ha espresso il disappunto verso quanto accaduto, sia da De Laurentiis, che farà valere le sue ragioni in consiglio di lega e non, per provare a mettere ordine ad una situazione molto spinosa per il calcio italiano.