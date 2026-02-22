Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Gol annullato a Gutierrez, che bordata dopo Atalanta-Napoli: “Primi posti tra le ca**ate arbitrali della stagione”

Zazzaroni furioso dopo Atalanta-Napoli

Fa e farà ancora discutere la decisione dell’arbitro Chiffi di annullare la rete di Gutierrez per il presunto fallo di Rasmus Hojlund su Hien. Anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha detto la sua con un post sul proprio account Instagram, attaccando direttamente il mondo arbitrale dopo l’ennesimo episodio dubbio della stagione.

Atalanta-Napoli, la rabbia di Zazzaroni: l’attacco sull’arbitraggio

A pochi minuti dall’inizio del secondo tempo, il Napoli ha trovato il momentaneo gol del 2-0 con Gutierrez, servito da Hojlund con un rasoterra dalla destra. Per il direttore di gara, però, l’attaccante danese avrebbe commesso fallo su Hien, agganciandolo con il braccio e prendendo un potenziale vantaggio di posizione. Il VAR conferma la decisione con un silent check.

Ivan Zazzaroni ha così commentato sui social:

“Il gol annullato a Gutierrez per un presunto fallo di Hojlund su Hien, figura ai primi posti della classifica delle ca**ate arbitrali”.

Claudio Mancini

