Atalanta-Napoli, Alvino perde la pazienza: “Class action contro AIA e FIGC”

Un match terminato da un paio d’ore, ma che farà ancora tanto da discutere. Atalanta-Napoli sarà un match che verrà ricordato soprattutto per alcune decisioni arbitrali molto dubbie, che hanno penalizzato gli azzurri, togliendo la possibilità al Napoli di andare sul doppio vantaggio. E ora lo sfogo è arrivato direttamente da Carlo Alvino, con parole dure rivolte a piani alti del calcio italiano.

“Stanno rovinando il campionato”, Alvino senza giri di parole

Gli episodi dubbi sono due ed entrambi con protagonisti Hojlund e Hien. Prima il rigore concesso per farlo su danese e poi revocato al VAR e successivamente il gol annullato a Gutierrez per presunto fallo iniziale dell’attaccante danese sul difensore atalantino.

Episodi che fatto molto discutere e che ha visto in molti già parlare. Tra questi anche Carlo Alvino tramite il proprio profilo ufficiale X. Di seguito le sue parole sulla FIGC e Rocchi:

Figc e Rocchi stanno rovinando un campionato e disamorando i tifosi del calcio. Bisogna fare un class action contro FIGC e AIA. Mi faccio io da promotore”.

Antonio Bruzzano

