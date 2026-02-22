Atalanta-Napoli 2-1, Pasalic e Samardzic ribaltano Beukema: chance sprecata per gli azzurri

L’Atalanta porta a casa una vittoria pesantissima contro il Napoli, in rimonta, grazie alle reti di Pasalic e Samardzic. Con questo successo, la squadra di Palladino si porta a -1 dal quinto posto e rientra in corsa Champions, mentre i partenopei non approfittano della sconfitta della Juventus per allungare a +7.
Atalanta-Napoli 2-1: il racconto della partita
Gara ricca di emozioni quella del Gewiss Stadium, con numerose occasioni in entrambi i tempi. Il primo è più a tinte azzurre con la squadra di Conte che sblocca il risultato al 18′ sugli sviluppi di un calcio di punizione di Gutierrez, che trova la testa di Beukema. Pochi minuti più tardi Alisson Santos trova la rete del raddoppio, che viene però annullata per fuorigioco.
Al 35′ la grande chance per l’Atalanta sui piedi di Sulemana, che calcia di controbalzo da breve distanza, ma trova un Milinkovic-Savic attento a respingere. Cinque minuti più tardi il primo dei due episodi controversi con un calcio di rigore assegnato e poi revocato ad Hojlund dopo un contatto con Hien. A far ancora più discutere il gol annullato, ad inizio ripresa, a Gutierrez per un presunto fallo dello stesso Hojlund sul difensore nerazzurro.
La ripresa vede un’Atalanta molto più aggressiva e Palladino ricava i frutti delle sue sostituzioni all’ora di gioco, quando Pasalic trova la rete del pareggio su un calcio d’angolo battuto da Zalewski. Pochi istanti più tardi è Scamacca a provarci dal limite dell’area, ma ancora una volta Milinkovic respinge.
Al minuto 82 da un cross di Bernasconi si completa la rimonta con il colpo di testa di Samardzic. Dalla panchina la Dea costruisce la sua vittoria, contro un Napoli sparito dal campo nel corso della ripresa.