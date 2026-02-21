Napoli, tutti pazzi per Vergara: parole al miele per l’azzurro!

Antonio Vergara è sicuramente lo spiraglio di luce in questa annata sfortunata del Napoli di Antonio Conte. L’esterno italiano si è messo in mostra soprattutto grazie a numerosi infortuni, lavorando in silenzio e sorprendendo sempre di più il proprio tecnico, diventando ora un titolare effettivo. Non sono mancate parole al miele per lui da parte di Cesare Prandelli.

Prandelli da brividi su Vergara: le sue parole

Cesare Prandelli, ex allenatore della nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista sulle pagine de Il Mattino, parlando del momento di forma che sta vivendo Antonio Vergara:

“Vergara ha quella cazzimma che mi stregò di Insigne e che mi spinse a portarlo con me al Mondiale in Brasile nel 2014. Se uno fa quelle giocate con la maglia pesantissima del Napoli addosso e in uno stadio come il Maradona, è pronto per qualsiasi tipo di avventura. Evviva la spregiuticatezza di Vergara, il suo coraggio nel cercare sempre la giocata e di saltare l’uomo. Chi ce li ha calciatori così, che fanno la differenza nel campo? Spesso vedi mezze punte giocare lontano da tutto, lui no!” – ha affermato Prandelli.

Ora Vergara deve sicuramente continuare di questo passo per continuare ad essere sotto l’osservazione dell’Italia, che sta pensando di chiamarlo per i playoff Mondiali di marzo.