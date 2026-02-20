Infermeria Napoli, ansia per due azzurri: stagione finita?

Il Napoli, sin da inizio stagione, ha sempre dovuto fare i conti con l’infermeria. Antonio Conte ormai sembra aver rinunciato all’idea di avere la squadra al completo anche solo per una partita, con gli azzurri che hanno anche dovuto abbassare gli obiettivi d’inizio stagione. Ora c’è solo una via percorribile: arrivare in Champions League.

Stagione finita per Rrahmani e Neres? Possibilità serissime

Stando a quanto affermato da Il Mattino, Amir Rrahmani e David Neres rischiano di non tornare nemmeno per le fasi finali del campionato. Il centrale kosovaro ha subito il suo terzo infortunio stagionale ed un suo potenziale ritorno si penserà solamente a fine aprile.

Poi c’è il brasiliano, operato già un mese fa a Londra. L’esterno potrebbe aver terminato la sua stagione. Due sono le strade condivise anche con il club: rientrare per le ultimissime gare, oppure direttamente per il ritiro estivo.