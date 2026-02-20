Atalanta-Napoli, il dato sorride agli azzurri: non succede dal 2021!

Riflettori puntati sulla big match di domenica pomeriggio fra Atalanta e Napoli, con le due squadre che al Gewiss si contenderanno 3 punti fondamentali per i rispettivi obiettivi. Una gara sicuramente complicata per gli uomini di Conte, vista la situazione infortuni e il buon momento dell’avversario. Tuttavia c’è una statistica che fa ben sperare: gli azzurri infatti non perdono a Bergamo da ben 5 anni.

21 febbraio 2021: L’ultima sconfitta del Napoli a Bergamo

In tempi recenti, Atalanta e Napoli ci hanno sempre regalato gare avvincenti e spettacolari, nella maggior parte dei casi con piogge di gol. Sorprendentemente inoltre, il club campano sembra trovarsi più a suo agio in territorio lombardo, dove non perde da ormai 5 anni: bisogna infatti fare ritorno al 21 febbraio 2021 per risalire all’ultima vittoria casalinga dei nerazzurri, con la gara che terminò 4-2 per la formazione allenata al tempo da Gasperini. Da lì in poi, gli azzurri hanno vinto tutti e 4 i match successivi al Gewiss Stadium, tra cui spicca lo straordinario 2-3 dello scorso anno.