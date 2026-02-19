Napoli, Maradona Jr non perdona Chivu: pesante attacco dopo le parole su suo padre

Alla vigilia del match contro il Bodo/Glimt, il tecnico dei nerazzurri Cristian Chivu ha fatto discutere per alcune dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

Commentando l’episodio che ha visto come protagonisti Alessandro Bastoni e Pierre Kalulu in Inter-Juventus, il mister ha tirato in ballo Diego Armando Maradona per giustificare l’atteggiamento del proprio difensore. Un paragone che non è passato inosservato, soprattutto agli occhi di Diego Maradona Jr, che ha immediatamente acceso il dibattito.

Dichiarazioni Chivu, Maradona Jr non ci sta: “Si sciacquasse la bocca”

Christian Chivu ha tirato in ballo il celebre episodio del gol di mano di Diego Armando Maradona. Il tecnico dell’Inter, nella conferenza stampa che precedeva la sfida di Champions League, interpellato nuovamente sul caso Bastoni ha sottolineato come nessuno abbia mai detto nulla al campione argentino per “la mano de Dios”, uno dei gol più iconici della storia del calcio.

Un paragone che non è passato inosservato e che ha provocato la reazione furibonda di Diego Maradona Junior, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

Prima di tutto, non c’entrava nulla tirare in ballo mio padre, perché tutti ricordano quel gol lì, ma mai nessuno quello che fa due minuti dopo. Chivu si sciacquasse la bocca prima di parlare di mio padre. Perché avesse fatto l’1% di quello che ha fatto mio padre dentro a un campo, l’avrei anche accettato. Ma da giocatori normali non posso accettarlo

Parole che hanno ulteriormente alimentato la polemica attorno al caso più chiacchierato degli ultimi giorni.