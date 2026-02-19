Napoli, l’ex ds Meluso sbugiarda Osimhen: la verità sul TikTok “incriminato”

L’ex direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, è tornato a parlare della sua esperienza in terra partenopea, tra i momenti più significativi della propria carriera. Diversi i temi trattati, ma tra tutti ha colpito un riferimento a Victor Osimhen, l’ex centravanti azzurro che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club azzurro.

In particolare, Meluso ha voluto rispondere alle recenti dichiarazioni del nigeriano, analizzando dal proprio punto di vista il discorso relativo al turbolento addio dell’attaccante scaturito da un video postato su TikTok dal Napoli.

Meluso racconta l’episodio del TikTok su Osimhen: “Ma quale razzismo! I napoletani lo ripudiano”

Mauro Meluso, nel corso della giornata odierna, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale. Il dirigente, tra le altre, ha parlato del suo rapporto con Victor Osimhen, che proprio in questi giorni si è espresso sulla sua esperienza al Napoli utilizzando parole dure nei confronti della società e della sua gestione social, con riferimento in particolare ad un video meme postato su TikTok.

Ecco il pensiero dell’ex ds del Napoli in merito alla vicenda:

Per quanto riguarda il caso del video di TikTok, ricordo che io e Nicola Lombardo abbiamo calmato Osimhen, era inviperito il giorno dopo l’uscita di quel video. Siamo stati accusati di razzismo ma non c’era nulla, si voleva solo fare un po’ di ironia. Lui l’ha presa molto male, ma guai a chi si fosse permesso di usare un linguaggio razziale: il Napoli ripugna ogni forma di razzismo, e anche la gente della città

Meluso ha poi proseguito: