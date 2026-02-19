Napoli-Hojlund, la rivelazione in queste ore: il giocatore esce allo scoperto

Rasmus Hojlund ha prontamente dimostrato il suo valore nei primi mesi della sua esperienza al Napoli. Un impatto importante per l’attaccante danese che in breve tempo ha trovato alchimia con la squadra ed anche con quello che è il gioco di Antonio Conte.

Hijlund, la rivelazione in un’intervista

Lo stesso giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, soffermandosi proprio sull’esperienza in azzurro e su come sia legato ad alcuni calciatori della rosa azzurra.

“Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando (e lo dice parlando in italiano, ndr). Poi, chiaro, conosco McTominay dai tempi di Manchester, le nostre fidanzate sono amiche. E quindi è più facile fare gruppo. Ma anche con Gilmour, Buekema, Spinazzola e Buongiorno abbiamo creato una grande armonia”.

Hojlund e l’amicizia con McTominay

Il bomber del Napoli ha parlato poi in particolare anche del suo rapporto con Scott McTominay, con il quale ci sarebbe un rapporto molto stretto.