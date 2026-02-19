Napoli-Hojlund, la rivelazione in queste ore: il giocatore esce allo scoperto

Rasmus Hojlund ha prontamente dimostrato il suo valore nei primi mesi della sua esperienza al Napoli. Un impatto importante per l’attaccante danese che in breve tempo ha trovato alchimia con la squadra ed anche con quello che è il gioco di Antonio Conte.
Hijlund, la rivelazione in un’intervista
Lo stesso giocatore ha rilasciato un’intervista ai microfoni de Il Mattino, soffermandosi proprio sull’esperienza in azzurro e su come sia legato ad alcuni calciatori della rosa azzurra.
“Siamo un buon gruppo, anche il mio italiano sta migliorando (e lo dice parlando in italiano, ndr). Poi, chiaro, conosco McTominay dai tempi di Manchester, le nostre fidanzate sono amiche. E quindi è più facile fare gruppo. Ma anche con Gilmour, Buekema, Spinazzola e Buongiorno abbiamo creato una grande armonia”.
Hojlund e l’amicizia con McTominay
Il bomber del Napoli ha parlato poi in particolare anche del suo rapporto con Scott McTominay, con il quale ci sarebbe un rapporto molto stretto.
“Scott mi è stato vicino a Old Trafford nell’ambientarmi, nello spiegarmi le cose del mondo United. E qui ha fatto lo stesso: è sempre al mio fianco, so di poter contare su di lui. Lui ha dei colpi straordinari e come me è legatissimo alla sua nazionale. Ora chiaro che io voglio raggiungerlo in America, perché giocare un Mondiale è qualcosa di pazzesco, ma prima dobbiamo qualificarci e sarebbe per me una cosa tristissima e deludente non riuscire a farlo”.