Napoli, Gilmour titolare contro l’Atalanta? Conte ha un’idea per lo scozzese

Nello spezzone di partita giocato contro la Roma, Billy Gilmour ha messo in mostra una prestazione positiva. Il giocatore scozzese e sceso in campo ben figurando contro la Roma, a dimostrazione di quanto il suo recupero potrà risultare importante per il prosieguo della stagione.

Napoli, l’idea di Conte per Gilmour

Ma potrà scendere in campo dal primo minuto contro l’Atalanta? Stando a quanto raccontato oggi da Il Mattino, Gilmour non ha troppi minuti nelle gambe, quindi non è certo possa essere schierato dal primo minuto contro la Dea.

L’idea di Conte – si legge – è quella di poterlo utilizzare anche insieme a Lobotka, ma forse non dalla sfida contro l’Atalanta: se è vero che i segnali contro la Roma sono stati incoraggianti, è anche vero che Conte potrebbe decidere di preservarlo ancora e non perdersi troppi rischi.