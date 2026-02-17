Verona-Napoli, arriva la stangata: salta il match!

Sono giunte in giornata le sentenze del Giudice Sportivo in merito agli eventi della venticinquesima giornata di Serie A. Tra il caos di Inter-Juventus, spicca anche la squalifica per due giornate per Gift Orban: salterà dunque la gara del Bentegodi contro il Napoli.
La decisione del Giudice Sportivo su Orban
Brutte notizie in casa Verona che in giornata ha appreso della squalifica per due giornate per Gift Orban, in seguito al rosso diretto rimediato nella sfida salvezza contro il Parma, dopo soli 11 minuti di gioco.
Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea ha motivato così la sua decisione:
“Squalifica per due giornate effettive di gara per ORBAN Gift Emmanuel (Hellas Verona) per avere, all’11° del primo tempo, rivolto un’espressione ingiuriosa al Direttore di gara.”
Sentenza che priverà la squadra veneta del suo bomber per le gare contro Sassuolo e soprattutto Napoli, contro il quale il nigeriano aveva inoltre lasciato il segno all’andata con la realizzazione del calcio di rigore per il momentaneo 0-2 Verona (partita terminata poi 2-2).