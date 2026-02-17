Napoli, pessime notizie! C’è lesione per un titolare

Per il Napoli arrivano brutte notizie dall’infermeria dopo gli esami sostenuti da Amir Rrahmani. In giornata è arrivato il comunicato della società che parla delle condizioni del difensore kosovaro dopo l’infortunio rimediato domenica sera nel match di campionato finito in pareggio contro la Roma. Per Antonio Conte si tratta dell’ennesimo giocatore infortunato che dovrà stare fuori alcune settimane.
Lesione per Rrahmani
Si può dire che a Napoli piove sul bagnato visto che il comunicato parla di una lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrale dovrà stare lontano dal campo per almeno un mese e mezzo con un rientro previsto per fine marzo o inizio aprile.
Stagione veramente sfortunata per il Napoli e in particolar modo per Rrahmani che è arrivato al terzo infortunio da agosto a questa parte.
Emergenza in difesa?
Antonio Conte dovrà quindi far fronte ad altre difficoltà in difesa, visto che all’infortunio di Di Lorenzo ora si è aggiunto anche questo guaio muscolare per Rrahmani. Tra l’altro le ultime prestazioni di Buongiorno non hanno convinto molto l’allenatore del Napoli che, a mano a mano che si va avanti, si trova sempre con meno giocatori.