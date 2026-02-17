Clamoroso Chivu! Parla anche del Napoli e tira in ballo Maradona

Quella di Cristian Chivu di oggi era sicuramente una delle conferenze più attese visto tutto il caos mediatico che si è creato attorno a Inter-Juventus. L’allenatore nerazzurro, tra una domanda e l’altra, ha anche parlato del Napoli facendo riferimento alla gara di andata di campionato giocata al Maradona e, come se non bastasse, ha anche ripescato un episodio molto indietro nel tempo che ha coinvolto proprio Maradona.

Le parole su Maradona

Nelle sue dichiarazioni Chivu ha trovato spazio anche per Maradona dicendo questo:

“Ci sono episodi pro o contro, bisogna smetterla di lamentarsi e fare i moralisti quando succede ogni domenica un caso del genere. È dai tempi di Maradona che fa un gol con a mano e nessuno lo ha criticato”.

L’allenatore romeno poi ha parlato anche di un evento in particolare capitato in Napoli-Inter di campionato

Chivu in conferenza: “Abbiamo subito un torto”

Chivu si riferisce al contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo che ha portato al rigore per il Napoli: