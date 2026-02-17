Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Clamoroso Chivu! Parla anche del Napoli e tira in ballo Maradona

Quella di Cristian Chivu di oggi era sicuramente una delle conferenze più attese visto tutto il caos mediatico che si è creato attorno a Inter-Juventus. L’allenatore nerazzurro, tra una domanda e l’altra, ha anche parlato del Napoli facendo riferimento alla gara di andata di campionato giocata al Maradona e, come se non bastasse, ha anche ripescato un episodio molto indietro nel tempo che ha coinvolto proprio Maradona.

Le parole su Maradona

Nelle sue dichiarazioni Chivu ha trovato spazio anche per Maradona dicendo questo:

“Ci sono episodi pro o contro, bisogna smetterla di lamentarsi e fare i moralisti quando succede ogni domenica un caso del genere. È dai tempi di Maradona che fa un gol con a mano e nessuno lo ha criticato”.

Cristian Chivu nella conferenza stampa pre Bodo-Inter

L’allenatore romeno poi ha parlato anche di un evento in particolare capitato in Napoli-Inter di campionato

Chivu in conferenza: “Abbiamo subito un torto”

Chivu si riferisce al contatto Mkhitaryan-Di Lorenzo che ha portato al rigore per il Napoli:

“Noi abbiamo subito un torto a Napoli e nessuno si è offeso per questo. Si va avanti, consapevoli del fatto che la stagione è ancora lunga e noi abbiamo come obiettivo quello di essere competitivi”.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Scrivo di Napoli da sempre, è la cosa che amo di più fare. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
