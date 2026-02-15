“Spinazzola è solo il quarto!”: il gol contro la Roma vale un dato significativo

Un gol importante quello messo a segno da Leonardo Spinazzola, che ha permesso al Napoli di trovare il pareggio momentaneo nel corso del match contro la Roma. Partita che ha visto alla fine le due squadre chiudere sul 2-2, un match emozionante che però ha consegnato soltanto un punto ad entrambe le squadre.

Spinazzola, il dato dopo il gol in Napoli-Roma

Come detto, quella di Spinazzola è stata una rete importante all’interno del match del Diego Armando Maradona. Un gol che entra in una particolare classifica, come svelato da OptaPaolo in questi minuti.