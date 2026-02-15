“Spero di non aver sbagliato…”: l’annuncio di Spinazzola in conferenza

Il Napoli ha portato a casa soltanto un punto nella partita giocata domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro la Roma di Gian Piero Gasperini. Uno dei protagonisti della sfida di Fuorigrotta è stato senza dubbio Leonardo Spinazzola, autore del primo gol messo a segno dagli azzurri, quello dell’1-1.

Napoli, Spinazzola in conferenza

Il giocatore del Napoli ha poi parlato in conferenza stampa, spiegando anche come sta dopo la partita giocata contro la squadra di Gasperini.

“Come sto? Mi sono fermato in tempo, spero così. Mi ascolto molto bene adesso, spero di non aver sbagliato. E spero anche che Rrahmani non si sia fatto nulla di male. Da fuori è stata una partita di intensità, di duelli, è andata bene alla fine perchè è un punto che ci fa bene, usciamo da qui con segnali positivi”.

Spinazzola parla del gol in Napoli-Roma

Ed ancora, il giocatore azzurro ha proseguito: “Rimorsi? No, un punto guadagnato per la reazione, l’abbiamo recuperata due volte contro una Roma in grande salute, che fa un grande calcio, fisico e tecnico. Era una partita difficile da affrontare, con i nostri cambi abbiamo cambiato la partita ed è una nota positiva”.

Spinazzola ha anche parlato del gol messo a segno contro i giallorossi: “Ho tentato il tiro, devo rivederlo perchè credo ci sia stata una gran deviazione che ha tratto in inganno Svilar. Però è stato un gol importante per pareggiare, per andare nello spogliatoio sul pari”.